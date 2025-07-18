Китайские власти сорвали попытку вывоза редкоземельных металлов разведкой

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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Иностранные спецслужбы пытались вывозить стратегическое сырье по подставным схемам.

Власти Китая заявили о предотвращении попытки контрабанды редкоземельных металлов, организованной иностранной разведкой. Об сообщили в министерстве государственной безопасности КНР.

По информации ведомства, в последние годы иностранные спецслужбы пытались нелегально вывезти стратегические ресурсы через подставные схемы и фиктивных подрядчиков.

«Товары, связанные с редкоземельными металлами, имеют свойства двойного назначения и являются государственными стратегическими ресурсами. В целях более эффективной защиты национальной безопасности и интересов, Китай в полной мере изучил и перенял международную практику, и в соответствии с законом ввел экспортный контроль за товарами, связанными с редкоземельными металлами», — отметили в официальном сообщении.

В одном из зафиксированных случаев представитель подрядной организации из одной из стран, название которой не сообщается, фальсифицировал маркировку грузов, чтобы скрыть их настоящее происхождение и назначение.

Китайские власти уточняют, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности КНР.

Ранее Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных элементов, на фоне их высокой значимости для высоких технологий и оборонной промышленности.