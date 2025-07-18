Снова удивила: Бейонсе выступила в шапке-ушанке

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Trish Badger/imageSPACE

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До этого американская певица выбирала наряд в цветах российского триколора.

Американская певица Бейонсе на своем концерте выступила в шапке-ушанке. Об этом сообщила блогер и модель Мария Погребняк у себя в Telegram-канале.

Пару недель назад зарубежная артистка вышла на сцену в цветах российского триколора. Тогда такой поступок вызвал бурю эмоций у поклонников по всему миру. В частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга стали приглашать Бейонсе в гости. Многие уверены, что скоро она прилетит в Россию с концертным туром. Однако официальных подтверждений этому никаких нет.

Мария Погребняк, увидев выступление американской певицы, предположила, что шапка-ушанка — явный намек на симпатию к нашей стране.

«Если выступление Бейонсе в триколоре от Elie Saab многие могли посчитать случайностью, то ушанка — это уже точно признание в любви к России», — написала модель в соцсетях.

Также Мария Погребняк спросила своих подписчиков, ждут ли они Бейонсе в Москве. Некоторые пользователи сети ответили положительно, а также посчитали американскую певицу невероятно смелой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бейонсе выложила в соцсети свое выступление в костюме в цветах российского флага.