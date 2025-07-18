Продажи подержанных автомобилей в России впервые с начала года снизились

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Еще в мае рынок демонстрировал рост, но к лету динамика оказалась отрицательной.

В России зафиксировано первое в 2025 году снижение продаж легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщил аналитический центр «Автостат» по данным первого полугодия.

По данным экспертов, за январь–июнь в стране было продано 467,4 тысячи подержанных машин, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее, по итогам пяти месяцев, рынок демонстрировал положительную динамику: прирост составлял 0,8% к январю-маю 2024 года. Однако к июню показатели пошли вниз.

Лидером по объему перепродаж остается Toyota — за шесть месяцев россияне приобрели 269,7 тысячи автомобилей этой марки. В пятерку наиболее популярных брендов также вошли Kia (150,6 тысяч штук), Hyundai (145,9 тысяч), Nissan (119,1 тысяч) и Volkswagen.

Замыкают десятку лидеров Chevrolet, Honda, Renault и Ford.

Специалисты пока не делают однозначных выводов о причинах спада, но не исключают, что на рынок повлияли сезонные колебания и колебания курса валют.