Нанесенный Енисею вред из-за утечки нефтепродуктов оценили в 1,2 млрд рублей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Разлив топлива произошел 8 июля из-за повреждения теплохода.

Нанесенный реке Енисей вред из-за утечки дизельного топлива специалисты оценили в 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказала первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в Telegram-канале.

Разлив топлива на реке произошел 8 июля в Казачинском районе региона из-за повреждения теплохода Обь-Иртышского речного пароходства.

«Мы завершили проверку в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, чей теплоход допустил аварию и разлив топлива в реке Енисей. По результатам проверки установлено, что в реку Енисей вылилось 79,3 тонны дизельного топлива», — говорится в сообщении.

Причиненный реке Енисей вред оценивается в 1,2 миллиардов рублей. Организации направлено требование о возмещении данной суммы в течение 30 дней.

По словам замминистра экологии, руководство пароходства вызвали на составление административных протоколов по статье о нарушении требований к охране водных объектов. По ней предусмотрены штрафы до 380 тысяч рублей. Помимо этого, организации предписали устранение нарушений до сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива.