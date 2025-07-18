В Северной Осетии арестовали двоих подростков за подготовку к теракту

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Возбуждено уголовное дело.

В Республике Северная Осетия под стражу заключили двоих подростков, которых подозревают в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, двое 15-летних жителей Алании около года — с июня 2024 по май 2025 года — проходили обучение для совершения противозаконного действия. За это время подозреваемые приобрели специальную литературу и инструкцию, а также им удалось раздобыть компоненты для изготовления самодельной бомбы.

Уточняется, что подростки намеревались совершить теракт против сотрудников правоохранительных органов. Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось. Их вовремя задержали и заключили под стражу. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего. Против подростков возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны РФ в Крыму. Женщине, завербованной Службой безопасности Украины, было поручено повредить личный автомобиль военнослужащего на День Победы. До этого ФСБ в Брянской области также задержали пособников Украины.