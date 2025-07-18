В ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

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Многие ограничения касаются энергетической отрасли.

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) достигли соглашения по 18-му пакету антироссийских санкций. Об этом сообщила верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

«ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — говорится в публикации.

По словам членов ЕС, новые меры затронут транзакции, связанные с газопроводом «Северный поток», и снижение ограничения максимальной цены на нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель. Также санкции предусматривают запрет на покупку нефтепродуктов из российского сырья. Помимо этого, в немилость попал ряд китайских банков, которые сотрудничают с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об одобрении нового пакета санкций. Но еще недавно он придерживался противоположной позиции. Представители государства накладывали вето на принятие ограничений четыре раза. Это было связано с запретом на импорт российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.