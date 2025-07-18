В Крыму ФСБ задержала передававшего сведения о ПВО агента украинских спецслужб

Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

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Он действовал по заданию украинских кураторов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Феодосии за то, что он передал информацию о расположении военных объектов и сил противовоздушной обороны (ПВО) специальным службам и военной разведке Украины. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления ФСБ по региону, опубликованного 18 июля.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дает признательные показания», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что сначала злоумышленник вступил в контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Затем он начал передавать информацию о расположении военных объектов, систем противовоздушной обороны и инфраструктуре Феодосийского морского торгового порта через мессенджер.

Согласно информации от ведомства, было инициировано уголовное производство по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области был задержан злоумышленник, который планировал совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. В процессе выполнения поручения украинских кураторов подозреваемый получил самодельное взрывное устройство, которое он намеревался применить для осуществления диверсионно-террористической акции.