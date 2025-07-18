Сильнейшее за сто лет: в Южной Корее бушует наводнение

Фото, видео: 5-tv.ru

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Есть жертвы, из зоны бедствия эвакуированы более пяти тысяч человек.

Проливные дожди затопили Южную Корею. Жертвами наводнений стали четыре человека. Из зоны бедствия эвакуировали более пяти тысяч жителей. Но многие еще остаются в опасности. Уровень воды на улицах городов превышает один метр. А мощный поток сносит автомобили и целые дома.

Работа транспорта парализована. Главные трассы затоплены или заблокированы обломками. Во многих районах не ходят поезда.

Нарушено и воздушное сообщение. Наводнение уже назвали самым сильным за сто лет. И ситуация еще может ухудшиться.