На выставке «Та самая Москва» будет работать большое семейное пространство

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Детей ждут увлекательные мастер-классы и научные эксперименты.

Большой семейный досуговый центр будет работать на выставке «Та самая Москва», которая откроется в Манеже 1 августа. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Выставка «Та самая Москва» откроется в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». Это мероприятие пройдет в центре столицы во второй раз. Новое культурное пространство займет весь цокольный этаж — его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Это почти в два раза больше, чем в 2024-м.

Организаторы подготовили для юных горожан развлечения на любой вкус: от познавательных игр до интересных мастер-классов. Так, дети смогут изучить правила дорожного движения и принять участие в научных экспериментах. Кроме того, ребятам предложат разработать схему электродвигателя, попробовать себя в роли автомеханика и создать свой уникальный дизайн подставки для мобильного устройства.

Также в рамках выставки для юных москвичей подготовят симуляторы транспорта и строительной техники. Всего на площадке можно будет найти восемь таких машин. А в зоне фудкорта гостей встретят роботы. Они будут готовить напитки и легкие закуски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что москвичей приглашают на бесплатные тренировки.