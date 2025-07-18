Аномальный паводок: Индигирка затопила 400 участков в Якутии
Река Индигирка затопила 400 участков и около сотни домов в Якутии
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
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По словам метеорологов, данная река выходит из берегов очень редко.
В Якутии ликвидируют последствия аномального паводка. Индигирка затопила 400 участков и около сотни жилых домов.
Ситуация, по словам метеорологов, нетипичная. Одна из самых северных рек крайне редко выходит из берегов. Затопило населенные пункты сразу в трех районах.
Спасатели уже вывезли в безопасные места более ста человек. Самая сложная обстановка сейчас в Оймяконе. Село практически полностью ушло под воду.
Для жителей развернули более десяти пунктов временного размещения. Сейчас там находятся полсотни человек. Остальных приняли друзья и родственники.
В зоне подтопления еще остаются люди. На связи с ними спасатели. Вертолетами в пострадавшие села доставляют гуманитарную помощь — воду, продукты, палатки, полевые кухни, бензопилы и прочую технику.