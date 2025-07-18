А это наши шпионы: британские спецслужбы по ошибке опубликовали секретную информацию
Данные британских шпионов утекли в сеть
Фото, видео: 5-tv.ru
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Как пишут СМИ, информацию опубликовали по ошибке.
Данные британских шпионов утекли в сеть. Как сообщают местные издания, в Лондоне по ошибке опубликовали персональную информацию 19 тысяч афганцев, которые сотрудничали со спецслужбами. В списке оказались и сами сотрудники британской разведки.
В документе можно найти их имена, адреса электронной почты и другие личные данные. Причем сама утечка произошла еще в 2022 году.
Однако министерству обороны запретили комментировать произошедшее. Но теперь глава ведомства уже принес извинения за утечку секретной информации.