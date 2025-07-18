Ударили «Молнии»: как работают ВС РФ в Харьковской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российские бойцы уничтожили вражеские замаскированные блиндажи и бронетехнику с помощью особых БПЛА.

В Харьковской области по укрепрайону ВСУ ударили «Молнии». Одноименные российские беспилотники, которые славятся большей мощностью, грузоподъемностью и дальностью полета, чем обычные FPV-дроны, разбомбили замаскированные блиндажи. А также припаркованную рядом украинскую бронетехнику.

«Мы больше работаем не по живой силе, а по сильным позициям. Нам говорят: в этот блиндаж залетело 3-4 человека, нужно отработать, мы уже летим. Соответственно, можно темп поднять, уже не два килограмма осколочно-фугасных, а уже 8-9 килограммов тротила», — рассказал оператор БПЛА «Молния» с позывным «Егерь».

Там же, на Харьковском направлении, саперы очистили от взрывоопасных предметов важную дорогу, по которой подвозят боеприпасы нашим передовым частям. Противник использовал на этом участке дистанционное минирование — с помощью беспилотников. Но и наши саперы активно используют роботов, чтобы снизить степень риска.