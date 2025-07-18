Украина предложила свои территории для испытания оружия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Evgeniy Maloletka; 5-tv.ru

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Пока неизвестно, какие именно страны и компании заинтересовались проектом.

Украина фактически станет полигоном для западных государств. Как сообщает агентство Reuters, киевский режим предложил использовать свои территории для испытания нового оружия.

По плану, зарубежные компании поставят экспериментальные разработки. А боевики ВСУ опробуют их в действии. И отправят производителям отчеты и отзывы.

Какие именно страны и компании заинтересовались проектом — пока неизвестно.