Аэропорт наготове: последние приготовления в авиагавани Геленджика

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Новый терминал эксперты называют одним из самых инновационных.

Первый самолет из Москвы приземлится в Геленджике уже через несколько часов. Все службы аэропорта прошли проверку и готовы встречать пассажиров. Новую воздушную гавань юга России эксперты называют одной из самых инновационных. Причем не только в нашей стране. Передовые технологии обеспечат комфорт и безопасность миллионов туристов.

К важнейшему событию подготовился и сам курорт. Все увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

В стеклянных фасадах нового аэропорта отражаются лучи восходящего солнца, сегодняшний рассвет — новый виток развития для страны и новая точка на карте как старт увлекательного путешествия или незабываемого отдыха для миллионов туристов.

Аэропорт будто бы пробуждается ото сна и приветствует бархатным баритоном. Это проверка систем оповещения и объявлений, голос синтезирован искусственным интеллектом.

«Это электронный голос, которого зовут Филипп. Выбирала его прекрасная половина нашего коллектива, теперь он будет радовать наших пассажиров», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Геленджик Виктория Мороз.

В воздушной гавани Геленджика последние приготовления, такого аэропорта еще не видел ни один город в России. На стойке информации жарко, но не от погоды.

Вопрос по ту сторону провода практически всегда одинаковый, как и ответ. Да, аэропорт открыт. Первый рейс — событие историческое, и те, кто его встречает, уверены: все должно быть идеально.

Для пассажиров открытие нового современного аэропорта — это бесценный подарок, способный сделать курортный сезон поистине незабываемым, особенно сейчас, в его разгар. Амбициозный проект подарит путешественникам десятки километров пляжей, удивительной природы и самый развивающийся на данный момент город-курорт в стране. Теперь Геленджик открывает новые горизонты еще и для бизнеса, и все благодаря аэропорту.

Воздушная гавань уникальна не только своей архитектурой. Весь комплекс максимально практичен и технологичен, вокруг — ландшафтный парк, удобная парковка на 430 автомобилей. Умное здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров выделяется своей невесомой с виду кровлей, единственной в своем роде. Под ней — 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку.

Уникальная конструкция способна выдержать серьезное землетрясение, все из-за особых опорных колонн. Это делает объект одним из самых сейсмозащищенных в стране. Визитная карточка аэропорта — это его крыша в виде силуэта птицы, парящей над морем. Если смотреть со стороны берега, она будто бы взмывает в горы, если со стороны гор — ловит бриз на горизонте.

Воображение поражает и потолок внутри, он может встречать российским триколором, а может показать, как мерцают звезды или солнце отражается в морской глади. Панорамные окна — кропотливый труд российских мастеров. Стекла пропускают свет, но не дают горячему южному солнцу пробраться внутрь.

«Здесь более 5000 стеклопакетов, уникальной формы и размера каждый. Эти стекла называются моллированные, они запекаются в специальных печах, при запекании наносится определенный состав специальный, который впоследствии способствует энергосбережению внутри здания и снаружи. То есть летом в нем не жарко, зимой в нем не холодно», — сообщила главный архитектор аэропорта Геленджик Ирина Кулинина.

В самом аэропорту, можно сказать, интеллектуальный климат-контроль, который спасет от летнего зноя. Системы вентиляции сами определят, сколько человек находятся внутри здания, и подберут для них комфортную температуру. Восемь независимых друг от друга климатических зон, а в комнате матери и ребенка — особый режим.

«В автоматическом режиме происходит регулирование частоты работы вентиляторов двигателей установки в зависимости от температуры, датчиков СО2. Для помещений матери и ребенка, здравпункта есть бактериальные секции с обработкой ультрафиолетом», — объяснил технический директор аэропорта Геленджик Владимир Тютин.

Здание оборудовано инновационными системами газоанализа и пожаротушения. Эпоха огнетушителей в прошлом. Этот комплекс — настоящий технопрорыв, и кажется, что инженерная мысль проникла в каждый угол и даже стены нового терминала.

Внутри аэропорта уникальная акустическая атмосфера. Во-первых, здесь нет эха, во-вторых, объявлений из зоны прибытия не слышно в зоне вылета и наоборот, хотя единых перекрытий в здании нет. Секрет в специальных звукоизоляционных панелях. Рядом не слышно ничего лишнего, только информация, предназначенная для конкретного зала, а каждый из них может похвастаться своим характером. В общем дизайне даже досмотровые системы, безопасность аэропорта на самом высоком уровне.

«У нас установлено максимальное количество интроскопов, линий досмотра сейчас на входном контроле четыре, с возможностью увеличения для входного контроля. И так же на предполетном досмотре все так же увеличивается. Максимально сделано для пассажиров с запасом, чтобы мы могли обрабатывать максимальное количество людей в минимальное количество времени», — заявил начальник службы транспортно-авиационной безопасности аэропорта Геленджик Сергей Чистяков.

Входная группа, просторный зал регистрации — везде только плавные линии, будто застывшие морские волны. Дизайн уникальный и функциональный. Реализовать этот уникальный проект и сделать аэропорт настоящим достоянием всей страны помогли Банк «РОССИЯ» и ВТБ.

«Сейчас мы заканчиваем подготовку, последние приготовления, настраиваем оборудование, проверяем системы регистрации», — добавила старший агент службы пассажирских перевозок аэропорта Геленджик Анна Гриценко.

И зона прилета, и зона вылета продуманы до мелочей. Можно на время сдать багаж и пойти по своим делам, нужно решить финансовые вопросы — рядом отделение банка, где готовы предоставить все виды услуг. Хочется перекусить — меню кафе и ресторанов в помощь. А еще можно познакомиться с лучшими российскими новинками в мире виноделия, в зале «Мое вино» - настоящая коллекция.

И все - с видом на футуристичные, огромных размеров экраны, яркие даже в летний полдень. Навигация максимально проста и удобна, указатели повсюду, от регистрации до выхода на посадку. Вся инфраструктура доступна в том числе и маломобильным пассажирам.

Пропускная способность аэропорта почти 900 пассажиров в час, в год же воздушная гавань Геленджика сможет принять один миллион пассажиров. Конечно, это существенно снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру всего черноморского побережья.

Долгожданных гостей курорт готовится встречать россыпью цветов, живых и очень ярких, к этому моменту флористы готовились несколько лет.

«Очень приятно будет, что кто-то еще будет любоваться, смотреть. Ждем с нетерпением», — призналась флорист-озеленитель аэропорта Геленджик Надежда Ефремова.

С нетерпением этого ждут и пассажиры, которые первыми увидят место, где встречается земля и небо, море и горы, где под силуэтом парящей птицы начинается новая история российского курортного юга.