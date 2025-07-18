Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины
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Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки редкое заболевание сердца.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»!
Накануне мы рассказывали историю Элины из Казани, у девочки редкое заболевание сердца. Из-за этого ее жизнь может оборваться в любой момент. Единственная надежда на спасение — проведение сложной и дорогостоящей операции — установка специального импланта.
Но средств на него у семьи не было. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое вам спасибо!