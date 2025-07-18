Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Элины

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки редкое заболевание сердца.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел»!

Накануне мы рассказывали историю Элины из Казани, у девочки редкое заболевание сердца. Из-за этого ее жизнь может оборваться в любой момент. Единственная надежда на спасение — проведение сложной и дорогостоящей операции — установка специального импланта.

Но средств на него у семьи не было. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо!