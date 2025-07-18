Фермер московской ярмарки помогает бойцам СВО продукцией с семейной сыроварни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Несколько раз гуманитарную помощь предприниматели доставляли на фронт своими силами.

Фермер из Белгородской области регулярно помогает бойцам СВО, поставляя свою продукцию на фронт. Об этом сообщил портал mos.ru.

На московскую ярмарку, которая проходит в районе Нагорный, свою продукцию привезла фермер-сыровар Марина из Белгородской области. Женщина рассказала, что с самого начала СВО регулярно помогает жителям приграничных районов и военнослужащим спецоперации.

«Нас это касается напрямую, и мы просто стараемся в любой ситуации оставаться человечными. Если наш сыр хоть немного способен скрасить быт тех, кто сейчас на передовой, значит, мы делаем что-то важное», — заметила Марина.

Она занимается производством разных видов сыров. Свою продукцию, которая изготавливается в семейной сыроварне и выдерживается в меловых погребах, предприниматель привезла в Москву.

Иногда свои сыры они отправляют вместе с другой гуманитарной помощью, иногда доставляют на фронт своими силами.

Марина призналась, что они регулярно получают благодарность от жителей приграничья и военнослужащих. Кто-то отправляет письма, кто-то приходит лично.

На московских ярмарках можно встретить фермерскую продукцию из 40 регионов России. Все товары проходят проверку государственной ветеринарной службы столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фермер — участник московской ярмарки — ежемесячно передает бойцам СВО домашние заготовки.