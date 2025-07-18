Более 70 дронов боевиков ВСУ уничтожили силы ПВО РФ за ночь

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской, Орловской и Московской областями.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 73 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих боевикам Вооруженным силам Украины, над территориями Российской Федерации. Об этом 18 июля сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 7:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Стало известно, что в Брянской области были сбиты 31 беспилотный летательный аппарат, а в Орловской области — 17. Кроме того, в Московской области были уничтожены десять дронов, из которых три направлялись в сторону столицы. В Республике Крым были сбиты четыре беспилотника, а над акваторией Азовского моря — еще три.

Помимо этого, в Смоленской и Нижегородской областях были уничтожены по два беспилотных летательных аппарата, а в акватории Черного моря, а также в Белгородской, Калужской и Воронежской областях — по одному.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ночь на 17 июля силами ПВО было сбито 122 беспилотника украинских боевиков.