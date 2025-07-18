«Рупор российской пропаганды»: депутат рады возмущен выставкой о Волынской резне

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он призвал избегать обсуждения исторических вопросов в контексте современной политики.

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович назвал выставку, посвященную Волынской резне, рупором «российской пропаганды». Об этом сообщил польский интернет-ресурс Forsal.

«Эта истерия выходит на новый уровень. Ряд ведущих польских политиков готовы стать рупором российской пропаганды по этому вопросу», — процитировал портал слова украинского депутата.

По сообщению СМИ, Вятровича обвиняют в сокрытии и преуменьшении преступлений украинских подполий против поляков и евреев во время Второй мировой войны.

Депутат рады потребовал украинский МИД дать решительный ответ на это и заявил, что данная экспозиция является «исключительно опасной». Кроме того, депутат посоветовал властям Незалежной избегать обсуждения истории в контексте современной политики.

Ранее Владимир Вятрович занимал должность президента украинского института национальной памяти.

Волынской резней называют массовое уничтожение поляков украинскими националистами, которое началось с марта 1943 года по 1944 год.

Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики проходит 11 июля, когда произошло нападение одновременно на 100 польских деревень.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польша потребовала от Украины написать правду о Волынской резне в учебниках по истории.