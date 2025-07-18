Бежим на пляж или под зонтик? Какая погода ждет москвичей в предстоящие выходные

Синоптики рассказал о погоде в Москве и области в предстоящие выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Пора планировать отдых, ориентируясь на прогноз синоптиков.

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидает пасмурная погода. Синоптики не исключают возможность дождя, пишут «Известия».

Во второй половине дня 19 июля синоптики прогнозируют в Москве грозу. Весь день будет пасмурно. Порывы юго-восточного ветра будут доходить до пяти метров в секунду. Утром температура воздуха составит +20 градусов. Днем воздух прогреется до +24-26 градусов. К ночи же станет прохладнее — температура вернется к +20 градусам.

«В подмосковных городах, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура в течение дня составит около +24 градусов», — добавили синоптики.

Погода в Москве в воскресенье, 20 июля, будет преимущественно пасмурной. В течение всего дня ожидается дождь. Утром температура сохранится на уровне +20 градусов. Днем же станет теплее: воздух прогреется до +25 градусов. Ночью же температура вернется к утренним значениям: температура будет колебаться в отрезке от +19 до +20 градусов. Прогнозируется слабый ветер.

«В Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: ожидается дождь, а температура будет на уровне московских значений или максимум на один градус ниже», — отметили специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во время грозы находиться в воде крайне опасно — необходимо немедленно покинуть водоем и найти безопасное укрытие.