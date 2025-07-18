Штрафы за нарушение ряда ПДД вырастут с 18 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Нововведения позволят уменьшить количество погонь и экстренных ситуаций на дорогах.

Штрафы за невыполнение требования остановить транспортное средство вырастут до десяти тысяч рублей с 18 июля. Об этом рассказал РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 18 июля будут штрафовать за невыполнение требования остановить транспортное средство на сумму до десяти тысяч. Штраф вырос с 500–800 рублей до семи-десяти тысяч не просто так. Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками», — рассказал специалист.

По словам Шкуматова, такое решение водителей приводит к погоням, авариям, причинению вреда другим участникам движения или стрельбе со стороны сотрудников ДПС. Повышение штрафов вызвано в том числе и этим.

Кроме того, специалист рассказал, что за вождение в нетрезвом виде нарушителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Шкуматов отметил, что раньше было гораздо «выгоднее» просто проигнорировать требования сотрудника ДПС.

По словам эксперта, нововведения не коснутся законопослушных водителей. Наоборот, закон позволит улучшить безопасность движения, снижая число погонь и экстренных ситуаций на дороге. Однако специалист предупредил и об обратной стороне нововведения.

Часто инспектор нечетко обозначает требование остановиться, просто махнув жезлом или свистнув, из-за чего водитель может не заметить и проехать дальше. В законодательстве нет четких требований к инспектору, поэтому Шкуматов прогнозирует рост спорных ситуаций.

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