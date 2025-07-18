По стопам матери: принц Гарри прошел по минному полю в Анголе

Фото: Reuters/Ampe Pedro/The HALO Trust

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Таким образом он повторил историческую акцию принцессы Дианы.

Принц Гарри повторил историческую акцию своей матери, принцессы Дианы, пройдя по минному полю в Анголе. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сын действующего монарха Великобритании прошел в бронежилете по минному полю неподалеку от деревни Куито-Куанавале на юге Анголы. Там же в 1997 году был сделан снимок его матери, принцессы Дианы, благодаря деятельности которой был подписан договор о запрете наземных мин. Цель принца была та же, что и у его матери — привлечь внимание к очистке территорий от боеприпасов.

Фото: Giovanni Diffidenti/AP/TASS; Reuters/Ampe Pedro/The HALO Trust

Отмечается, что Гарри находится в Анголе вместе с организацией Halo Trust, целью которой является обезвреживание наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Несколько дней назад впервые за долгое время состоялась встреча представителей принца Гарри и короля Великобритании Карла III. Встреча прошла в здании Королевской заморской лиги — клуба, выступающего за международную дружбу, покровителем которого является действующий король Великобритании. Отмечается, что официальной повестки дня не было, а встреча прошла в неформальной обстановке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что спустя два года после того, как принц Гарри решил покинуть официальный состав королевской семьи Великобритании, выяснилось, что он планирует осуществить не менее оскорбительную задумку.