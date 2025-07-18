Встречалась с Брэдом Питтом, но мечтала о другом: откровения Гвинет Пэлтроу

People: Гвинет Пэлтроу была влюблена в другого актера во время романа с Питтом

Фото: www.globallookpress.com/Paul Schmulbach

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Актриса призналась, что много плакала из-за отношений с актером.

Актриса Гвинет Пэлтроу во время романа со своим коллегой по фильму «Семь» Брэдом Питтом задумывалась о других мужчинах. Об этом написала Эми Оделл в биографии звезды, с которой ознакомился журнал People.

«Во время съемок „Эммы“ Гвинет выразила одному из членов съемочной группы сомнения в том, что Питт ей подходит, и призналась, что влюблена в Хью Гранта», — сказано в публикации.

Также актриса отметила и различия в их воспитании с Питтом. Сказывалось происхождение знаменитостей. Если Бред родился в обычной американской семье из глубинки, то Гвинет является дочерью известных кинематографистов.

«Брэд и я выросли в очень разных семьях… Когда мы ходим в ресторан и заказываем икру, мне приходится говорить ему: „Это белуга, а это осетр“», — вспоминала актриса.

Пэлтроу много раз плакала из-за Питта. Причиной одного из таких случаев стал успех актрисы после выхода фильма «Эмма». Ее визажист Кевин Окуин порекомендовал бросить Бреда.

Актриса послушалась совета и в 1997 году, когда уже поговаривали о предстоящей свадьбе, они с актером расстались. Причину разрыва они никогда так и не объяснили.

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