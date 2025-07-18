Огненная стихия разбушевалась в Ростовской области: авиация МЧС спасла поселок от пепла
Пожарные отстояли поселок в Ростовской области в борьбе с огнем
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Всего было выполнено около 50 сбросов воды общим объемом около 200 тонн.
Авиацию пришлось задействовать в Ростовской области, где разгорелся огромный лесной пожар. Спасателям удалось сдержать распространения огня и защитить жилые дома.
Всего авиация МЧС полсотни раз сбрасывала воду на горящий лес. Общий объем составил около 200 тонн.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Организаторы уже оценили ущерб и заявили, что основная часть мероприятия, скорее всего, будет отменена.