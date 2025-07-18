Огненная стихия разбушевалась в Ростовской области: авиация МЧС спасла поселок от пепла

Пожарные отстояли поселок в Ростовской области в борьбе с огнем

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

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Всего было выполнено около 50 сбросов воды общим объемом около 200 тонн.

Авиацию пришлось задействовать в Ростовской области, где разгорелся огромный лесной пожар. Спасателям удалось сдержать распространения огня и защитить жилые дома.

Всего авиация МЧС полсотни раз сбрасывала воду на горящий лес. Общий объем составил около 200 тонн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный пожар уничтожил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Организаторы уже оценили ущерб и заявили, что основная часть мероприятия, скорее всего, будет отменена.