Песочная арена: финал Кубка РФ по пляжному волейболу проходит в самом сердце Петербурга

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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На Дворцовую площадь для проведения соревнований привезли 230 тонн песка.

Дворцовая площадь в Петербурге на несколько дней превратилась в большой пляж. Там можно даже позагорать, но в перерывах между поединками сильнейших волейболистов страны.

В самом центре Северной столицы проходит финал Кубка России по пляжному волейболу. Конкуренцию нашим спортивным звездам составят иностранные гости. Своими впечатлениями от самой необычной спортивной площадки мира они поделились с корреспондентом «Известий» Александрой Котюх.

230 тонн песка, 11 КАМАЗов, и всего за несколько дней Дворцовая площадь превратилась в настоящий пляж! На площадке не только российские спортсмены, но и иностранные дуэты. Вот наши девушки сражаются с бразильянками — вице-чемпионками мира.

Такое сочетание: стадион, пусть и временный, в самом центре Петербурга и звезды пляжного волейбола с мировым именем — привлекают зрителей.

«Мы разминаемся и видим, что все останавливаются, чтобы посмотреть. Так что иногда мы занимаемся, играем, но смотрим, а кто-то так машет рукой, что это хорошо. Мне нравится, когда люди приходят и смотрят, наслаждаются тем, что мы делаем», — говорит спортсменка Талита Антунеш да Роша.

Первый день соревнований, как правило, не самый напряженный — спортсмены только втягиваются в ритм. Поэтому есть возможность осмотреть достопримечательности Северной столицы. Тем более идти до них — несколько шагов.

Для кубинцев Диаса и Алайо мы решили провести небольшую экскурсию. Фото у Александровской колонны, прогулка вдоль Эрмитажа к атлантам — загадать желание. Загадали, естественно, победить. Хотя и признаются, что одного суеверия для этого мало: российские волейболисты — непростые соперники.

«За три года, что мы играем в России, встретили множество хороших игроков. Очень грустно, что российские спортсмены не могут сейчас выступать на международной арене. Жаль, что мировой зритель не увидит красивую и хорошую игру», — говорит спортсмен Алайо Хорсе Луис.

Зато российским болельщикам будет на что посмотреть и полностью окунуться в атмосферу пляжного волейбола. Чтобы зрители могли увидеть все детали, организаторы установили большой экран. И установили шезлонги — в Северной столице в эти дни солнечно, так что позагорать можно прямо на Дворцовой площади.

А в перерывах между матчами можно и самим сразиться в настольный футбол, теннис, дартс. Впрочем, сегодня все внимание будет приковано к волейбольному корту: после обеда начинаются игры плей-офф. А значит, борьба будет жаркая. Как и песок на Дворцовой.