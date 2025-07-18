Мать и дочь унесло на сапе в Финский залив

Фото, видео: 5-tv.ru

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На большую землю пострадавших удалось вернуть только спасателям.

Экстренная эвакуация в акватории Финского залива понадобилась семилетней девочке и ее маме. Их на сапе унесло течением почти на полтора километра от берега.

Больше часа они не могли самостоятельно вернуться, что сильно напугало ребенка. Очевидцы вызвали спасателей.

«Увидели, как спасатели и скорая приехали и их пошли спасать. Ветер был отжимной, при таком ветре лучше не выходить в море», — рассказали очевидцы.

Экстренные службы прибыли оперативно и вернули пострадавших на большую землю. Медицинская помощь никому не понадобилась.