В России собрали 14 самолетов МС-21
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Воздушные лайнеры отечественной сборки поступят в аэропорты уже совсем скоро.
Важное событие для гражданской авиации: самолеты отечественной сборки поступят в аэропорты уже совсем скоро.
На заводах «Ростеха» собрали уже 14 импортозамещенных МС-21. Еще девять находятся в производстве.
Первый опытный лайнер проходит сертификационные испытания. Вторая машина завершает наземные проверки. В ближайшее время пассажирский борт приступит к летным испытаниям.
Проект МС-21 приближается к финальному этапу перед серийной эксплуатацией.