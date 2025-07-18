Сикорский: РФ обошла Европу в сфере производства беспилотников

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Паньшин; 5-tv.ru

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В Польше призвали союзников немедленно начать наверстывать упущенное.

Россия превосходит все страны ЕС в области развития боевых дронов. Это признал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейцев немедленно начать наверстывать упущенное.

В Варшаве решили использовать для этого наработки ВСУ. На территории Польши уже создают так называемый «Центр совместного анализа», где польские военные будут учиться пользоваться беспилотниками у украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ОАЭ растет спрос на военные самолеты и вертолеты из РФ. Ожидается, что уже осенью — на международном авиасалоне в Дубае — Москва заключит целый ряд крупных военных контрактов.