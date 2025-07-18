Ретроградный Меркурий в кошельке: как астрологи превращают вашу тревожность в бизнес

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

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Магия за перевод: как ретроградный Меркурий помогает зарабатывать без налогов

Разрушительные наводнения, техногенные катастрофы, банкротства и обычные житейские неудачи многие объясняют особым магическим периодом. Именно сегодня мир погружается во вторую фазу ретроградного Меркурия.

Для одних это — не более чем астрономическое явление. Для других — период переживаний и раздражений. Как раз сейчас миллионы людей бегут за помощью к астрологам, гадалкам и магам, которые не упускают возможности хорошо заработать. На себе это проверил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Для одних время хаоса, для других — веский повод оправдать все проблемы. Ретроградный Меркурий снова в деле. Сегодня планета будто движется назад. И происходит немыслимое.

Сеанс с одним из столичных астрологов проходит в кафе. Пока ретроград Меркурий магнитом кроет бури, предсказатель сидит — кальяны курит. Столик дымной прорицательницы занят здесь всегда.

Проводим эксперимент. Представляемся Виктором, у которого проблемы в личной жизни. И узнаем о себе много нового. Например, богатства точно будут! Правда, через восемь лет.

«Брак в иллюзиях — это конкретно. Я не знаю, что вы будете делать. По-хорошему нужно бизнесом своим заниматься, потихонечку готовиться к этому», — говорит астролог.

За время сеанса кальянный звездочет раскрывает и свои сокровенные тайны — 20 лет в астрологии, совмещая с работой в найме. А вот с партнерами — тоже не повезло.

«У меня первый муж наркоман, алкаш. Второй — звон кукушки обеспечен», — признается она.

Ретроградный Меркурий — один из самых обсуждаемых периодов, вызывающий много вопросов у тех, кто верит звездам. Для астрологов это не просто вызов, но и возможность развить свой бизнес. Простыми словами — легкий заработок. Деньги приходят в тот момент, когда делаются расклады. А их в сложный для людей период — очень много.

Повышенный спрос в период ретрограда — и на услуги гадалок. Представляемся уже другим именем и вновь сообщаем о своих проблемах. Колдунья уверяет, маленькая планета может навести самую настоящую порчу! Снимать ее предлагает заговором с водой.

«Разрушительно действует на вашу жизнь. Эту череду событий нужно прервать», — говорит гадалка.

Насколько счастлива на том конце провода Елена — остается только догадываться. Все они нацелены на одно — дать как можно больше советов и наставлений. Ведь за этим и обращаются к специалистам по звездам.

«Человек, который слушает астрологов, гипнологов, тарологов, цифровых, квантовых психологов и хренологов, он в своей акцентуации уже настроен негативно. Он ожидает коллапса. Человек становится буквально рабом этой ситуации. Сначала его начали топить, а потом ему протянули руку помощи», — говорит клинический психолог Ирина Смолярчук.

Каждый раз эксперты уверяют, что никаких доказательств у астрологии нет. А ретроградный Меркурий вовсе не предвестник апокалипсиса, а самая обычная оптическая иллюзия.

«Планета начинает двигаться в какой-то момент в обратную сторону. Это просто иллюзия, это просто результат проекции одного движения над другим», — говорит старший научный сотрудник РАН Николай Железнов.

Для астрологов натальные карты и магические термины — проверенные инструменты, чтобы неплохо заработать на доверчивости своих клиентов. Хотя сами прорицатели не спешат быть открытыми. Оплату принимают переводом на карту или другими способами, чтобы избежать уплаты налогов.

«Могут использоваться наличные средства. Использоваться вознаграждение в виде подарков. Эти граждане не желают платить налоги. Но еще один важный момент, эти сферы на грани нарушения законодательства», — говорит экономист Максим Чирков.

Стоит десять раз задуматься, а нужно ли — ждать того самого «благоприятного периода». Принимая чужие советы и звездные расклады за руководство к действию. Быть может, остановившись в «космическом хаосе», получится не упустить действительно важные события.