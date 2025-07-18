Аэропорт Геленджика готовится принять первый за три года рейс

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Борт должен вылететь в город-курорт сегодня в 11 утра.

В Геленджике идут последние приготовления. Через несколько часов город-курорт примет первый за три года самолет. Борт должен вылететь сегодня в 11 утра. Время в пути составит около четырех часов. Пассажиров примет новый терминал с уникальной архитектурой.

Проект разработан итальянским бюро. Особенность конструкции позволяет зданию выдерживать нагрузки при серьезном землетрясении.

Очертания крыши напоминают парящую в небе птицу. Само здание выглядит легким и воздушным. Внутри — динамическая подсветка, 13 стоек регистрации, шесть выходов на посадку, камеры хранения, комната матери и ребенка, кафе и магазины. Рядом — удобная парковка почти на полтысячи машин. Все, даже в дизайне, продумано до мелочей.

«Чистые линии и формы способствуют снижению уровня стресса у пассажиров, которые улетают и прилетают. Самая главная архитектурная особенность внутреннего убранства. Все стены, все павильоны имеют отделку акустическими перфорированными панелями, что позволяет минимизировать эхо», — сказала главный архитектор аэропорта Геленджик Ирина Акулинина.

Рейсы будут выполнять несколько авиакомпаний — «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии». Новость о возобновлении авиасообщения подогрела интерес к отдыху — бронирование номеров в Геленджике за неделю выросло на треть.

Чтобы принимать огромный поток отдыхающих, в городе развивается инфраструктура. Расширили гостиничный фонд — как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Появились новые культурные объекты. Главными точками притяжения станут «Винный город» и музыкальная набережная.

Добраться до Геленджика на самолёте можно будет не только из Москвы. Географию в ближайшее время обещают расширить.

Первый вылет из Петербурга намечен на 6 августа. Выполнять перевозки будет авиакомпания Smartavia. Обещают два рейса в неделю — по средам и субботам.

Время в пути составит примерно пять часов. Билет в одну сторону обойдется от 15 тысяч рублей.