WSJ: Трамп нарисовал Эпштейну эротическую картинку на 50-летие

Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС

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Американский лидер уже успел отреагировать на публикацию издания.

Президент США Дональд Трамп отправил на 50-летие американскому финансисту Джеффри Эпштейну, обвинявшемуся в растлении несовершеннолетних и торговле людьми, письмо с нарисованной от руки обнаженной женщиной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отметило, что подруга Эпштейна Гилейн Максвелл собрала в честь его юбилея альбом с непристойными поздравлениями от его друзей, автором одного из которых, как утверждается, оказался Дональд Трамп.

«С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом», — сопроводил свой рисунок нынешний президент.

После публикации этой информации американский лидер пригрозил газете судебным разбирательством, обвинив ее в фальсификации всей истории с поздравлением Эпштейна.

В 2019 году Джеффри Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с этой целью. По версии следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в интимные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, некоторым из которых было всего 14 лет. В июле того же года Эпштейна нашли в камере без сознания — позже он скончался. Официальная версия — самоубийство.

В круг общения Эпштейна входили многие влиятельные люди, среди которых, как утверждают западные СМИ, и нынешний президент США Дональд Трамп.

В начале июля 2025-го портал Axios отметил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Ранее о злополучном списке гостей упоминала министр юстиции США Пэм Бонди. Однако позже она признала, что имела в виду все материалы по делу Эпштейна.

Предвыборная команда Дональда Трампа, в свою очередь, в прошлом году обещала рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. За обнародование материалов выступает и предприниматель Илон Маск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность.