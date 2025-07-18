Энергетики бодрят, но не без последствий: таурин может провоцировать развитие рака крови

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

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Ученые провели исследование на грызунах и были впечатлены результатами.

Энергетики давно стали привычным спутником для тех, кто работает по ночам или просто хочет быстро взбодриться. Между тем, один из ключевых компонентов таких напитков — таурин — может быть не так безобиден, как принято считать.

В составе большинства энергетиков — тройная ударная доза стимуляторов: кофеин, гуарана и таурин. Последний играет важную роль в организме: он поддерживает электролитный баланс, помогает передавать нервные сигналы, улучшает работу сердца и мозга. Но, как выяснилось, все зависит от дозировки и формы потребления.

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Американские ученые провели эксперимент на мышах и образцах человеческих раковых клеток, результат которого опубликован в журнале Nature.

В рамках эксперимента ученые давали таурин в виде добавок мышам из основной группы и наблюдали за изменениями в их организме. Контрольной группе вещество не давали.

Выяснилось, что раковые клетки, в отличие от здоровых клеток костного мозга, не способны производить таурин самостоятельно, но отлично умеют забирать его из окружающей среды. Получив доступ к веществу, опухолевые клетки начинают активно использовать его как источник энергии для роста и размножения.

Особенно заметный эффект наблюдался при лейкозе: у мышей, получавших таурин, болезнь развивалась быстрее, а риск летального исхода оказался втрое выше, чем в контрольной группе.

Таурин из натуральных продуктов (рыба, мясо, морепродукты) организму необходим. Проблема — в добавках и энергетических напитках, где концентрация вещества высока, а сочетание с другими стимуляторами может иметь негативные последствия.