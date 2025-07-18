«С ним покончено»: Орбан допускает возможность выхода Венгрии из ЕС

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Политик считает, что некогда экономическое объединение превратилось в политическое.

Венгрия рассматривает потенциальную возможность выхода из Европейского союза (ЕС), так как некогда экономическое образование превратилось в политическое. Однако Будапешту пока выгодно находиться в объединении и бороться за его изменение изнутри. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил в интервью интернет-порталу Ultrahang.

«Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если я увижу, что это больше не стоит того, я выскажусь. Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — рассказал политик.

По словам Орбана, когда Венгрия вступила в союз в 2004 году, «он был совсем не таким, как сейчас». Премьер-министр добавил, что в то время Брюссель не навязывал странам-членам объединения свое мнение по разным вопросам.

По мнению политика, у ЕС в том виде, в котором он пребывает сейчас, «нет шансов на общеевропейское процветание». Орбан подчеркнул, что сообщество «просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено».

Пару дней назад премьер-министр Венгрии отказался от финансирования поставок вооружений на Украину. Он заявил, что Европейский союз должен выступить против принудительной мобилизации, проводимой Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не одобрила документ в поддержку Украины на саммите Евросоюза.