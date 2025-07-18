Мать Заворотнюк станцевала с трехмесячным правнуком: «Хочется расплакаться от нежности»

Фото, видео: Instagram*/anna_zavorotnyuk; 5-tv.ru

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В «постановке» приняла участие и дочь актрисы — Анастасия.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — записала тренд со своей 81-летней бабушкой и сыном Марселем.

Наследница звезды «Моя прекрасная няня» взяла на себя главную роль, остальным же досталась второстепенная — прабабушка качала трехмесячного правнука на руках. Соответствующие кадры девушка опубликовала в личном блоге.

«Считаю, что мы закрыли этот тренд, и что у Марселя самая крутая прабабушка на планете», — поделилась знаменитость.

Подписчики поспешили отреагировать на видео. Они отметили то, как прекрасно выглядит бабушка Анны — Валентина Борисовна. Фанаты поспешили пожелать ей здоровья.

«Анна, глядя на Валентину Борисовну с Марселем, хочется расплакаться от нежности. Такие моменты бесценны. Дай бог ей крепкого здоровья и долгих лет рядом с вами», — пожелал один из подписчиков.

Пока одни поражались внешнему виду бабушки Анны, другие обратили внимание на ее движения, а также подчеркнули, что лучше этот тренд уже никто не сможет снять.

«Какие лапочки. Валентина Борисовна очень классно танцует!»;

«Однозначно, вы украсили этот тренд, обыграли всех и уничтожили красотой и любовью. Пусть исходящее от вас тепло возвращается в стократном размере!» — отреагировали подписчики.

Мужем Анны и отцом Марселя является предприниматель Тимур Исмаилов. Они познакомились еще в 2015 году во время обучения девушки в Нью-Йорке. В 2022-м пара тайно расписалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Заворотнюк ответила на волну негативных комментариев в соцсетях, поделившись двумя диаметрально противоположными мнениями подписчиц.

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