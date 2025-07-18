Актриса Анна Уколова ушла от мужа после 24 лет совместной жизни

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Знаменитость предпринимала несколько попыток развестись с супругом.

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова и бизнесмен Сергей Пугачев завершили свой долгий союз. Спустя 24 года совместной жизни супруги решили развестись, пишет StarHit.

Оказалось, что пара официально расторгла брак еще в прошлом году. И это была не первая попытка Уколовой расстаться с Пугачевым. Заявление на развод она также подавала в октябре 2023-го, но тогда, видимо, им удалось восстановить отношения, хоть и ненадолго.

В январе 2024-го артистка забрала иск, однако спустя полгода ее решение было окончательным.

Как отмечает издание, все вопросы по разделу имущества были решены мирно.

Пара познакомилась еще в 2000 году в столичном клубе — Анна пришла отпраздновать дебют в кино, а Сергей тогда был младше, что не стало для нее препятствием. Как сама Уколова позже шутила, именно благодаря тому, что Сергей однажды «подобрал» ее, когда она была «пьяненькой», они и оказались вместе.

В 2011 году у пары родился сын Макар, которому сейчас 14 лет. Отмечается, что ребенок остался жить с мамой, отец по-прежнему активно участвует в его воспитании.