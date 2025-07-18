Погребняк вышла на связь в слезах после встречи с мамой: «Был очень тяжелый разговор»

Погребняк записала видео в слезах после встречи с мамой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Мария Погребняк/Mariapogas; 5-tv.ru

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Что случилось между родными друг другу людьми?

Модель и блогер Мария Погребняк призвала своих подписчиков пообщаться с родными. Сама знаменитость опубликовала видео в личном блоге, на котором она плачет после такого искреннего общения с мамой.

«Это был очень тяжелый разговор. Девочки мои любимые! Мой совет от души: сядьте с мамой и поговорите на самые откровенные темы! Сегодня мы спорили, плакали, просили прощения друг у друга, признавались в любви — было все!» — поделилась девушка.

Стоит отметить, что разговор с мамой состоялся под камерами, однако знаменитость до сих пор не уточнила, куда пойдет отснятый материал.

Ранее модель поддержала телеведущую Леру Кудрявцеву в ее борьбе с алкогольной зависимостью мужа. Погребняк считает, что откровения Кудрявцевой могут стать поддержкой для многих женщин, оказавшихся в похожей ситуации. Мария подчеркнула, что зависимость — это «чудовище, которое пожирает семью, нервы, жизнь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Погребняк пригрозила невесте народного артиста РФ Григория Лепса Авроре Кибе юридической ответственностью.