Медведь напал на спавшую в палатке туристку на Камчатке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женщина чудом осталась жива — ее уже прооперировали. При этом пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в Елизовском районе на Камчатке, когда она спала в палатке. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Мутновской геоэлектростанции. Хищник напал внезапно — женщина получила множественные рваные укусы и перелом. В тяжелом состоянии ее доставили в Елизовскую районную больницу, где она перенесла операцию.

По данным Минздрава региона, состояние пострадавшей остается тяжелым. Это первый зарегистрированный случай нападения медведя на туристов на Камчатке в 2025 году.

Следственный комитет РФ по Камчатскому краю начал проверку по факту нападения. Также к делу подключилась краевая прокуратура: правоохранители выясняют, соблюдала ли турфирма правила безопасности при организации поездки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нападавшего на людей медведя застрелили в Южно-Сахалинске. Зверь набросился на группу туристов у скульптуры «Три оленя». Один из пострадавших умер в машине скорой от потери крови.