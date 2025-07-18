Ободранные обои и малярный скотч: Костенко показала, в каких условиях живет с детьми
Анастасия Костенко показала, в каких условиях живет ее семья
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Модель самостоятельно принялась делать ремонт в доме — без участия мужа Дмитрия Тарасова.
Российская модель Анастасия Костенко опубликовала в личном блоге фотографии ремонта временного жилья, который она делает сама. Про супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, она не сказала ни слова.
«После насыщенного дня меня клюнул петух. Пока наш дом в ремонте, я решила обновить комнату девочек, тем более через полтора месяца у нас Милашка — первоклассница, и учебная бандура никак не вмещалась. Старую мебель дочурок, перекочевавшую еще из предыдущего дома, подарила желающим, а новая приедет в четверг. Долго смущали обои, но, получив добро от собственников таунхауса, вооружилась малярным скотчем, кистью, валиком и пошла в атаку», — поделилась знаменитость.
Поклонников удивило то, что Анастасия проводит ремонт в доме сама. Хотя ее муж часто хвалится финансовым благополучием. Фанаты предположили, что заявления супруга — просто выдумки, чтобы пустить пыль в глаза.
Костенко и Тарасов познакомились в 2016 году, вскоре после его развода с телеведущей Ольгой Бузовой. В 2018 году они поженились, сейчас воспитывают четверых детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Костенко опубликовала фотографии в личном блоге, на которых предстала в костюме, напоминающем образ Ольги Бузовой.