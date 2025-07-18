Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Киевскому режиму необходимо продлевать военное положение для своего существования.

Мобилизация на Украине и продление военного положения — это единственное, на чем держится киевский режим. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в беседе с «Известиями».

«Введение военного положения для них (руководства Украины. —Прим. ред.) означает продление срока действия режима. Они постоянно его продлевают под предлогом военного положения, поэтому продолжают военные действия. Благодаря закону о военном положении они сохраняют у себя власть», — рассказал он.

Азаров отметил, что закон о военном положении несоответствует Конституции страны, так как она предусматривает продление сроков работы Верховной рады, но не президента. Однако согласно закону о военном положении, при такой ситуации запрещено отправлять правительство в отставку.

Бывший премьер-министр отметил, что Конституция не работает, а киевский режим делает то, что ему говорят западные хозяева.

«Мобилизация будет усиливаться, потому что идут военные действия, на фронте есть потери, их надо восполнять. Она проводится самым жестоким образом. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Орбан, когда убили венгра в территориальном комитете по комплектованию (аналог военкомата. — Прим. ред.)», — отметил политик.

По его словам, современная Украина несамостоятельна и подчиняется США. Он привел пример с назначением бывшего министра обороны Рустема Умерова украинским послом в США. Азаров заметил, что «после окрика из Вашингтона» Умеров куда-то скрылся.

Все, что будет происходить на Украине, по словам бывшего премьер-министра, зависит от США и России. Он считает, что в Незалежной ничего не изменится, пока не сменится киевский режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине полностью исчезает министерство национального единства.