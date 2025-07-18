Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Поведение людей зависит от созданных для них условий, уверен музыкант.

Российский рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что в России личная свобода более поощрима, нежели в Европе. По словам музыканта, на Западе созданы условия, при которых сложно проявлять просветленность. Об этом артист рассказал 5-tv.ru во время музыкального шоу-презентации нового альбома певицы Elena Jaya.

«Я бы не давал такой оценки, что у нас где-то более просветленные люди, а где-то менее просветленные, потому что эта оценка состояния зиждется (на принципе. — Прим. ред.): с волками жить — по-волчьи выть», — поделился артист.

По словам Самойлова, в Европе люди больше обращают внимания на то, как они выглядят и как о них подумают окружающие. Музыкант признался, что в России более поощрима личная свобода, а также разница мнений.

«У нас личная свобода более поощрима. Есть этика отношений, но мы допускаем, что люди разные, и что каждый может вести себя по-разному, есть разница мнений и так далее», — признался Самойлов.

Также он заявил, что в Европе созданы такие условия, при которых «просветленность сложно проявлять».

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