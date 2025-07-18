Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
Белый дом: врачи обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Также медики раскрыли тайну мелких синяков на руках американского лидера.
У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Это распространенное и, как правило, доброкачественное заболевание, характерное для людей старше 70 лет.
Диагноз был поставлен после планового комплексного медицинского обследования, в рамках которого провели допплерографию вен нижних конечностей. По словам Левитт, в последние недели Трамп жаловался на отечность в ногах.
На его руках также заметны легкие синяки — как уточняется, это последствия приема аспирина и частых рукопожатий, вызвавших раздражение мягких тканей.
В ходе обследования не было выявлено признаков тромбоза глубоких вен, нарушений артериального кровообращения, сердечной или почечной недостаточности. Также эхокардиография подтвердила нормальную работу сердца.
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