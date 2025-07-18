«Испортили репутацию»: шоумен Гоген Солнцев оказался за решеткой

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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По его словам, в спецприемник он попал совершенно случайно.

Шоумен Гоген Солнцев попал в спецприемник. Причиной заключения стало распитие алкоголя в общественном месте. Об этом сообщает StarHit.ru.

Он заявил, что попал за решетку совершенно случайно. Несмотря на это, в отношении знаменитости все же составили административный протокол, а также обязали выплатить штраф.

«На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить… Штраф назначили в 500 рублей, но самое главное — испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой!» — прокомментировал Солнцев.

Сейчас шоумен уже находится дома, пытается успокоить нервы.

В последнее время беды на голову Гогена сыплются как из рога изобилия. Поклонники уже давно начали замечать, что Солнцев-младший, которого ему родила жена шоумена Полина, не похож на своего отца. Сомнения перебросились и на самого селебрити, который решил провести публичный ДНК-тест.

В эфире ток-шоу на одном федеральном канале специалист заявил Гогену, что вероятность того, что Ваня — его сын — нулевая. Шоумен признался, что не бросит ребенка и будет ему всячески помогать.

После этого звезду заметили в компании певицы Айсылу Чижевской, которая известна тем, что вышла замуж за своего приемного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автора хита «Вечно молодой, вечно пьяный» Владимира Бурдина приговорили к трем годам колонии.