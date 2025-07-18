Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Пациенты давно жалуются, что рукописи медиков разобрать невозможно.

Российские врачи могут потерять одну из своих главных специфических особенностей, которая уже стала настоящей легендой. Министру здравоохранения направлено письмо с просьбой запретить медикам писать от руки, а все рецепты и направления оформлять в печатном виде.

Причина банальна: почерк многих врачей не могут разобрать не то что пациенты, но даже коллеги и фармацевты. Доходит даже до того, что в аптеках не всегда отпускают лекарства.

В качестве альтернативы предлагается не только печатать рецепты, но и, возможно, использовать типовые формы. Собственно, к этому уже пришли во всех частных клиниках, остались государственные поликлиники и больницы.