Восемь лет без «все включено»: турагента отправили в тюрьму за аферу с путевками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Ей также придется вернуть украденные деньги, пока что она выплатила только 30%.

Самый известный туристический агент этого сезона в Северной столице официально получила звание мошенницы и переезжает на восемь лет из города в колонию. Речь идет о некой Екатерине Куликовой, с которой в Петербурге знакомы многие. Десятки человек пытались купить у нее путевки на курорты, но ни у кого не получилось. А вот почему клиенты не понимали, что имеют дело с аферисткой — объяснит корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Привычный маршрут в наручниках и сопровождении приставов. На этот раз турагент Екатерина Куликова не прячет лицо, не стесняясь смотрит в глаза обманутых клиентов. Все они купили на обещанные скидки, но в итоге заплатили за путевки дважды.

«Из оплаченного нами тура в 395 тысяч рублей Куликовой были оплачены только билеты в один конец. По приезде в Турцию мне уже пришлось второй раз оплачивать трансфер, гостиницу и новый тур», — рассказала потерпевшая Илона Бысева.

Это уже второе уголовное дело в отношении Куликовой. И если по первому потерпевшими проходили 16 человек, то на этот раз уже 67. В общей сложности с 2020-го по 2022 год они потеряли миллионы рублей. Туры бронировали по самым популярным тогда направлениям — Греция, Испания, Вьетнам.

«Из них 25% — пенсионеры, еще 25% с малолетними детьми, среди семей есть инвалиды, один взрослый, второй ребенок», — сообщила представитель потерпевшего Евгения Пономарева.

Наталья Знаковская лишилась около 650 тысяч. Она мечтала завтракать в отеле Мексики, но вместо этого «завтраками» ее кормила агент. Целый год придумывала отговорки, почему отпуск в теплые края переносится. Звучало убедительно.

«Мы собрались в отпуск с сыном и его сиделкой, внесли деньги, как все полагается. Она непонятно каким образом влезла в душу. Вот-вот жду документы, сейчас принесут, я вам сегодня вечером привезу. Виза и так далее, билеты до Москвы, из Москвы на самолете», — пожаловалась потерпевшая Наталья Знаковская.

Потом Куликова просто пропадала. А в полиции росла стопка заявлений от пострадавших. Туры они оформляли в разных офисах, которые снимала мошенница.

«Билеты были куплены только в один конец, в Турцию, в период, когда еще не совсем закончилась пандемия, по сути, не были оплачены ни гостиница, ни обратные билеты. До момента вылета и даже по прилете Куликова утверждала, что все сейчас будет, билеты скоро дойдут, но так ничего и не пришло», — добавил потерпевший Алексей Чернов.

Учитывая приговор по первому делу — пять лет колонии общего режима, суд сегодня увеличил срок до восьми лет. Так что на свободу Куликова выйдет не скоро. И деньги обманутым клиентам тоже вряд ли вернет быстро. Пока она выплатила им лишь 30% от общего долга.

Зато теперь они знают: экономить на долгожданном отпуске не стоит и лучше переплатить 10-15 тысяч рублей, купив путевку у официальных представителей крупных туроператоров.