Кто виноват в гибели 275 человек? Появились новые подробности авиакатастрофы в Индии

Фото, видео: Reuters/Amit Dave; 5-tv.ru

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Действия капитана самолета вызвали панику у второго пилота. Но почему?

Неожиданные данные появились в деле о крушении пассажирского самолета в Индии, который разбился 12 июня, упав на жилые дома сразу после взлета.

Многие эксперты еще тогда говорили, что борт вел себя в воздухе очень странно. Штатный взлет, а потом словно одновременно проблемы во всех двигателях.

И вот, по данным The Wall Street Journal, после расшифровки бортовых самописцев появилась версия, что капитан судна, имеющий за плечами многолетний опыт, сразу после отрыва от земли поочередно отключил два топливных насоса. Второй пилот запаниковал, начал уточнять, что происходит, но исправить ситуацию уже не смог.

В самой Индии эта статья вызвала возмущение. Глава местной федерации пилотов утверждает, что в официальных отчетах об ошибке экипажа ничего не говорится.

В результате катастрофы погибли 275 человек, выжил всего лишь один.