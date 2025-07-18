Командиру водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом солдат присвоено звание Героя РФ
Путин присвоил звание Героя РФ командиру поднявших Знамя Победы советских солдат
Фото, видео: Евгений Халдей/ТАСС; 5-tv.ru
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Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин восстановил историческую справедливость. Глава государства присвоил звание Героя России Алексею Бересту — человеку, который 30 апреля 1945 года возглавил операцию по водружению Знамени Победы над Рейхстагом.
Он был командиром тех самых, известных на весь мир, Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, которые запечатлены на легендарном фото. Когда те поднимались по разбитым лестницам, Берест — ростом под два метра — подсаживал их, и, вставая ему на плечи, Егоров и Кантария взбирались все выше.
Однако, в отличие от сослуживцев, он не был отмечен звездой Героя. В разное время искали и находили разные причины. Не отметили красноармейца, даже когда он геройски погиб, сумев вытащить ребенка из-под колес мчащегося поезда.
Сегодня президент вернул воину его награду, таким образом выполнив просьбу ростовских ветеранов, которые предложили это сделать.