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Это прямое следствие коррупционного скандала.

В Киеве сейчас больше внимания уделяют формированию нового кабинета министров. И действительно, на Украине с этого дня новое правительство и женщина-премьер. Хотя все эти изменения, похоже, только ради изменений. Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Новое яркое шоу в Верховной раде — смена кабинета министров, как обычно, с криками и скандалами. Зеленского, который пришел представить нового премьера, прервали криками «позор», когда он заявил о том, что ротации боевиков на передовой не будет. Покричав еще чуть-чуть, народные избранники приступили к своим прямым обязанностям.

Новым премьером стала бывшая министр экономики, 39-летняя Юлия Свириденко. Ее называют человеком Ермака — серого кардинала и главы офиса президента Украины.

«И ведь это именно он в свое время углядел где-то Юлию Свериденко, взял к себе на работу в офис, а потом продвигал на другие позиции. На Украине и говорят о том, что фактическим премьер-министром будет Ермак, а не Свериденко. И все вот эти перемены в точности как у нашего великого баснописца Ивана Андреевича Крылова в «Квартете»: «Господа, не садитесь, все равно в правительство суверенное, ответственное — вы не годитесь», — объяснил политолог Юрий Светов.

Бывший премьер Денис Шмыгаль возглавил оборонное ведомство, а занимавшего эту должность Рустема Умерова хотели отправить послом в США, но американцы от него отказались. Выяснилось, что у бывшего министра обороны Украины есть гражданство США, послом ему быть нельзя. Пришлось срочно искать замену, и в Вашингтон представлять Киев полетит бывший министр юстиции Ольга Стефанишина.

«От перестановки чисел сумма не меняется. Мы с вами должны снова друг другу напомнить и зафиксировать то, что в Украине на сегодняшний день действует террористический режим. Зеленский — это террорист, глава этого режима, поэтому все изменения, которые там проходят, они исключительно проходят под, если это можно так сказать, правовым режимом террористического процесса», — считает народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Перестановки в украинском правительстве — прямое следствие коррупционного скандала. Куму Зеленского Алексею Чернышову, который находится под следствием из-за махинаций с киевской недвижимостью, в новом кабмине портфеля не нашлось, даже его министерство народного единства расформировали.

«В стране складывается такая ситуация, при которой надо отвлечь внимание людей от той сложнейшей и труднейшей ситуации, которая сложилась сейчас в результате, кстати, действий самого президента и правительства», — заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Никто из опрошенных нами экспертов не ждет радикальной смены политики Киева после смены кабинета министров. Правительства и в обычных государствах не особо влияют на внешнюю политику, а в тех, которые находятся под внешним управлением, влияние кабмина еще меньше. Скорее всего, очередных министров мы запомним лишь по новым коррупционным скандалам.