В Минобороны сообщили о готовящейся провокации Украины с аммиаком в ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com/Patrick Pleul; 5-tv.ru

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О планах киевского режима рассказали в Минобороны РФ.

Спецслужбы Украины готовят самую крупную за последние три года провокацию с использованием химического оружия. По данным нашей разведки, на территории ДНР, а скорее всего в поселке Новотроицкое, планируется взорвать больше 500 тонн аммиака.

Отравляющие вещества в зоне проведения специальной военной операции ВСУ используют регулярно. А с начала 2025 года каждый день боевики сбрасывают с помощью дронов на наши позиции так называемый газ «Сирень». Все случаи фиксируют войска радиационной, химической и биологической защиты, но сообщения в Организацию по запрету химического оружия остаются без ответа.

«Опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом „химического пояса“, который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск. Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию», — сказал начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев.

Кроме того, с момента начала операции нашими военными найдено несколько десятков украинских складов с химическим оружием. И как только этим делом заинтересуются международные организации, им будут предоставлены тонны доказательств.