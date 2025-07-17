Фицо заявил, что Словакия одобрит 18-й пакет антироссийских санкций

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Еще недавно премьер придерживался иной позиции. Что поменялось?

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет препятствовать принятию антироссийских санкций ЕС, намеченному на 18 июля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на видеообращение политика.

По словам премьера, Словакия «получила все возможные гарантии» в ходе переговоров по поводу потенциальных рисков, связанных с запретом на импорт российского газа, который Еврокомиссия планирует ввести с 2028 года.

До этого страны Евросоюза не смогли согласовать принятие нового пакета санкций против России, поскольку Словакия четыре раза подряд накладывала на него вето.

Словацкие власти заявляли, что планируемый запрет на импорт российского газа в ЕС с 1 января 2028 года является для республики неприемлемым.