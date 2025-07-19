Грозная «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Расчет самоходного орудия всего с трех ударов уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.

Подразделения Ульяновских десантников, вооруженных 120-мм самоходными орудиями 2С9 «Нона-С», нанесли прицельный удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель была обнаружена в подвале разрушенного здания на территории, контролируемой киевским режимом. Оттуда противником велось управление разведывательными и ударными дронами.

Расчет «Ноны-С» нанес удар по объекту: всего три выстрела — и цель поражена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.