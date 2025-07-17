Лаял на спасателей: в Таиланде нашли ребенка-маугли

Фото: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Восьмилетний мальчик не умеет разговаривать — он жил вместе с собаками в полуразрушенной хижине.

В Таиланде спасли восьмилетнего мальчика, который жил в полуразрушенной хижине в провинции Уттарадит вместе с собаками и не мог общаться на человеческом языке. Об этом сообщает издание Arab Times.

Выяснилось, что ребенок проводил больше времени с шестью собаками, чем с 46-летней матерью и 23-летним братом, которые употребляют наркотики. Именно поэтому говорить мальчик не мог, а только лаял.

«Он не разговаривал — только лаял. Это было душераздирающе», — заявила Павина Хонгсакуль, президент Фонда Павины для детей и женщин.

Мальчик был изолирован от общества. Несмотря на то, что его мать получала государственную субсидию на его образование, он никогда не посещал школу. По сообщениям активистов, родительница получала деньги, никак не помогая финансово своему сыну.

Местные жители запрещали своим детям играть с мальчиком из-за непредсказуемого поведения его родственников. Матери, которая часто попрошайничала у храмов, предъявлены обвинения в связи с употреблением запрещенных веществ.

Мальчика отправили в детский дом, где его обеспечат всем необходимым. Хонгсакуль сообщила, что фонд будет следить за развитием мальчика, а также позаботится о его интеграции в систему образования.

«Ему будет предоставлен шанс прожить лучшую жизнь. Мы будем следить за его состоянием, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку», — отметила Хонгсакуль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Краснодаре спасли мальчика-маугли, над которым издевалась мать.